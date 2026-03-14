Refuerzan estrategia de Zonas Segura de Taxis en Modelia: Galán supervisó su funcionamiento

En horas de la madrugada de este sábado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán lideró la verificación de la Zona Segura de Taxis en el sector de rumba de Modelia, localidad de Fontibón.

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Durante la actividad el mandatario, que estuvo acompañado de los subsecretarios de Seguridad y Convivencia, Alberto Sánchez; y Gestión de la Movilidad, Jhon González.

“Esta noche estamos revisando cómo operan las Zonas Seguras de Taxis, hoy estamos en Modelia, acá los taxis se paran y los gestores revisan la placa y los datos del conductor que son enviados y verificados en el C4, eso nos ayuda a tener control de quien se monta en el taxi, quien lo maneja y que se realice un viaje seguro”, dijo Galán.

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Cabe recordar que, desde hace un mes la estrategia de Zonas Seguras para Taxis funciona en tres lugares de rumba de la ciudad: Modelia, Distrito Diverso y Zona T.

El objetivo del Distrito al implementar las Zonas Seguras de Taxis es que la ciudadanía tome servicios de transporte público en espacios autorizados y donde los Gestores de Convivencia verifican la identidad de los conductores, para evitar que los pasajeros sean víctimas de delitos como el paseo millonario.