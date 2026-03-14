Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 mar 2026 Actualizado 14:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Refuerzan estrategia de Zonas Segura de Taxis en Modelia: Galán supervisó su funcionamiento

Las zonas seguras se encuentran en: Modelia, Distrito Diverso y Zona T.

Alcalde Galán supervisando Zonas Seguras en Modelia

Alcalde Galán supervisando Zonas Seguras en Modelia

En horas de la madrugada de este sábado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán lideró la verificación de la Zona Segura de Taxis en el sector de rumba de Modelia, localidad de Fontibón.

Puede leer: Señalizan zonas de Taxi Seguro en algunos sectores de rumba en Bogotá

Durante la actividad el mandatario, que estuvo acompañado de los subsecretarios de Seguridad y Convivencia, Alberto Sánchez; y Gestión de la Movilidad, Jhon González.

“Esta noche estamos revisando cómo operan las Zonas Seguras de Taxis, hoy estamos en Modelia, acá los taxis se paran y los gestores revisan la placa y los datos del conductor que son enviados y verificados en el C4, eso nos ayuda a tener control de quien se monta en el taxi, quien lo maneja y que se realice un viaje seguro”, dijo Galán.

Le puede interesar: Nuevo caso de ‘paseo millonario’ en Bogotá: mujer denuncia robo en servicio de plataforma

Cabe recordar que, desde hace un mes la estrategia de Zonas Seguras para Taxis funciona en tres lugares de rumba de la ciudad: Modelia, Distrito Diverso y Zona T.

El objetivo del Distrito al implementar las Zonas Seguras de Taxis es que la ciudadanía tome servicios de transporte público en espacios autorizados y donde los Gestores de Convivencia verifican la identidad de los conductores, para evitar que los pasajeros sean víctimas de delitos como el paseo millonario.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir