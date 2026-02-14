Hable con elPrograma

Más de 70 funcionarios del Distrito garantizarán de manera permanente la seguridad de la Zona T

Los visitantes de la zona ahora contaran con el servicio de transporte seguro.

Seguridad en la Zona T. Crédito: Secretaria de Seguridad

Con el propósito de que cientos de personas regresen a casa con tranquilidad tras una noche de entretenimiento, las autoridades adelantan operativos de control y vigilancia en la Zona T en el norte de Bogotá.

Uno de los principales componentes fue la instalación de puntos de “transporte seguro”, una estrategia diseñada para reducir los riesgos que enfrentan los ciudadanos al regresar a casa después de la rumba.

En estos puntos, los gestores acompañarán a los usuarios hasta el vehículo que los transportará, verifican las placas, registran los datos del conductor y del pasajero, y supervisan el uso obligatorio del taxímetro.

La Secretaría de Seguridad confirmó que estas intervenciones integrales continuarán durante los próximos seis meses en sectores estratégicos de la ciudad, combinando control, prevención y trabajo articulado entre entidades.

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario.

