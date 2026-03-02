Más de 30 mil niños, niñas y familias asistieron al 2.º Festival del Libro Infantil en Medellín

Medellín, Antioquia

Medellín consolidó su oferta institucional en cultura con el segundo Festival del Libro Infantil en Parques del Río, un escenario para las infancias, de acceso libre y gratuito al arte y la literatura.

Con más de 30 mil participantes, la asistencia superó en un 28 % la cifra de la primera versión, con un 54 % de participación infantil.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que “niños, niñas, jóvenes y familias enteras llegaron a disfrutar de una programación pensada para despertar la imaginación, fortalecer los vínculos y hacer de la palabra un punto de encuentro”.

Silva hizo énfasis en que compartir historias, talleres y conversaciones confirma que estos espacios no son solo eventos culturales, sino una apuesta de ciudad por crecer juntos alrededor de los libros.

Una gran muestra comercial

Durante los cuatro días de feria se registraron ventas superiores a los $600 millones en textos literarios, productos ilustrados, gastronomía y otros artículos.

Entre los títulos más vendidos, de los 4.800 ejemplares disponibles, destacaron la saga Harry Potter, de J. K. Rowling; Osito Tito, de Benji Davies; y Colombia de arriba abajo, escrito por Cristina Romero Ríos y Luis Kamil Buitrago Osorno, con ilustraciones de Verónica Álvarez Cadavid.

El evento de ciudad contó con más de 500 actividades gratuitas, entre ellas el Cuentódromo, con presentaciones musicales, teatro, títeres y narración oral; el Jardín Lectura Viva, con talleres formativos de lectura, escritura y oralidad; el Seminario de Literatura Infantil, con invitados internacionales; y dos espectáculos en el Teatro Metropolitano: Cuentacuentos de Pombo, presentado por Filarmed y Musicreando, y La Sinfonía de los Bichos Raros, de Puerto Candelaria.