Palabras Rodantes se suma a la Fiesta del Libro con talleres y literatura

Medellín, Antioquia

El programa Palabras Rodantes, iniciativa conjunta entre el Metro de Medellín y Comfama, tendrá una activa participación en la Fiesta del Libro y la Cultura 2025, con una variada programación enfocada en promover la lectura, la oralidad y la escritura creativa.

Durante las mañanas, el espacio estará dirigido al público infantil y juvenil, con talleres de experimentación plástica, lectura y creación de textos. En las tardes y noches, el protagonismo lo tendrán escritores, colectivos y artistas que unirán la palabra con la música, las artes plásticas y las performances simbólicas, en actividades abiertas a todo público.

Las actividades tendrán lugar en el stand JLV 31 de Palabras Rodantes y en otros escenarios de la Fiesta del Libro.

Punkemas, caligramas y cartas para Medellín

Entre las actividades destacadas están los talleres de punkemas (textos de poética punk), creación de caligramas (dibujos con palabras), acciones de oralidad, lectura en voz alta y escritura de cartas dirigidas a la ciudad. Estos últimos se realizarán todos los días entre la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m., como parte de la conmemoración de los 350 años de Medellín.

Estas propuestas se articulan con la línea de equidad y acceso a la cultura del Metro de Medellín, promoviendo experiencias de lectura en comunidad y reconociendo la diversidad de narrativas que habitan la ciudad.

Literatura indígena en formato de bolsillo

Uno de los hitos de esta edición será el lanzamiento del libro “Llullu kuichiku” (El pequeño arcoíris), escrito por la autora ecuatoriana Yana Lucila Lema. Se trata del primer título de la serie Yiya Piraíbara, una colección de 10 libros infantiles escritos en diferentes lenguas indígenas como Embera Chamí, Embera Eyábida, Wayuu, Kamëntsa y Kichwa.

El lanzamiento de Llullu kuichiku será el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p. m. en el Salón del Cómic.

El propósito de esta biblioteca intercultural es preservar las lenguas originarias y las tradiciones narrativas de los pueblos indígenas, además de activar reflexiones sobre la riqueza cultural del país. Este proyecto es resultado de una alianza entre el Metro de Medellín, la Red de Creación Intercultural Mingas de la Imagen, la Biblioralteca Muyu, la Casa Editorial Kinti Rikra y Editorial Casa Libros.

Una apuesta por la memoria, la diversidad y el encuentro

La participación de Palabras Rodantes en la Fiesta del Libro y la Cultura 2025 reafirma su compromiso con el acceso democrático a la cultura y el fomento de la lectura. La propuesta busca que niños, jóvenes y adultos encuentren en la palabra un punto de encuentro, creación y memoria.

Toda la programación se podrá consultar en los canales del Metro de Medellín y Comfama, así como en los espacios oficiales de la Fiesta del Libro.