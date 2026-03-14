Jhon Jader Durán responde a los críticos y marca su primer gol con el Zenit en Rusia: véalo acá / Zenit FC

Jhon Jader Durán inició su racha goleadora en el fútbol de Rusia. Este sábado 14 de marzo, el delantero colombiano anotó en la victoria 2-0 del Zenit de San Petersburgo sobre Spartak Moscú en el Estadio Krestovski.

Este compromiso válido por la jornada 21 de la Liga Premier tuvo a Wilmar Barrios entre los inicialistas del Zenit, mientras que Durán aguardó su momento en el banco de suplentes (segunda vez que lo hace en la temporada 2026).

Le puede interesar: El dato que ilusiona a la selección de cara a la Copa del Mundo 2026

La cuenta se abrió en favor del dueño de casa a los 45 minutos del primer tiempo, cuando Aleksandr Sobolev cambió por gol una clarísima pena máxima sancionada por el juez central. Y así se fueron ambos equipos al descanso.

Para la segunda parte, las acciones para cada bando se igualaron, razón por la cual el entrenador Serguéi Semak decidió mover su frente de ataque sobre los 77 minutos. Así pues, Durán ingreso en reemplazo del brasileño Gustavo Mantuan.

Lea también acá: James Rodríguez entra en el equipo ideal de un excompañero del Everton

Jhon Durán marca su primer gol con el Zenit

Tan solo cuatro minutos después de haber ingresado al campo, Jhon Jader Durán se vio beneficiado por una nueva pena máxima cobrada en favor del Zenit. El antioqueño se hizo cargo y con un golpe certero decretó el 2-0 final para su equipo. Véalo acá:

Se trata del primer gol en tres partidos disputados con el Zenit, solo uno de ellos siendo titular. Por otro lado, el triunfo le permite al cuadro celeste llegar a 45 puntos y mantenerse en la segunda posición de la Liga Premier de Rusia, a tan solo una unidad del líder Krasnodar (equipo de Jhon Córdoba).

La anotación llega en medio de la polémica suscitada en Colombia por cuenta de unas declaraciones del Pibe Valderrama en contra de Durán por sus supuestas peleas al interior de la Selección, mismas que lo llevaron a no ser tenido en cuenta para los últimos duelos de Eliminatorias, y la consecuente respuesta del delantero a través de una historia en Instagram.