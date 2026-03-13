James Rodríguez entra en el equipo ideal de un excompañero del Everton

El paso de James Rodríguez por el Everton continúa generando elogios entre quienes compartieron vestuario con el mediocampista colombiano. Su talento y capacidad para marcar diferencia en el campo siguen siendo recordados en Inglaterra, al punto de ser incluido recientemente en un equipo ideal de fútbol 5 conformado por algunos de los mejores compañeros de carrera de Dominic Calvert-Lewin .

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Durante esa elección, el delantero destacó especialmente la calidad técnica y la influencia que tenía dentro del equipo. “Solo la habilidad que tenía en su pie izquierdo… Todos sabían lo que iba a hacer, pero no podías detenerlo”, afirmó al recordar el nivel que mostraba el colombiano en su etapa en Goodison Park. Además, agregó que su calidad era evidente desde el primer día: “Se veía cada día en los entrenamientos, llegó con muchísima calidad, era top”.

Dominic Calvert-Lewin también recordó que jugar con Rodríguez facilitaba el trabajo de los delanteros gracias a su visión y capacidad para generar ocasiones de gol. En ese sentido, aseguró que el colombiano marcaba una diferencia clara dentro del equipo. “Es un gran jugador y para mí, como delantero centro, sabía que la creación de oportunidades estaría ahí y que yo tendría que poner el balón en el fondo de la red”, señaló.

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Incluso resaltó la dificultad que tenían los rivales para quitarle el balón al mediocampista. “Es un nivel diferente. Él ordena el juego. Por la forma en que manipula el balón, es muy difícil quitárselo”, comentó, recordando la influencia que tenía el colombiano dentro del campo y en los entrenamientos.

Durante la temporada 2020/21, Rodríguez llegó al Everton bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti y compartió varios encuentros con sus compañeros de ataque. Aunque su paso por el club fue corto, dejó una huella que todavía es recordada por quienes tuvieron la oportunidad de jugar a su lado.