Ciberdelincuentes están estafando con boletería falsa del Festival Estéreo Picnic ¡Tenga cuidado!

Estafas con boletería del Festival Estéreo Picnic. Cortesía: Imagen del Festiva, Colprensa / Imagen de referencia manillas cashless

A tan solo unos días para que inicie el Festival Estéreo Picnic 2026, la búsqueda de boletas de última hora se intensifica. En redes sociales se pueden ver muchas ofertas como reventas de manillas por combos o por días del festival, incluso hay mensajes de texto que llegan a los celulares ofreciendo estas boletas.

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También, se ha alertado de la creación de páginas falsas de reventa o de ciberdelincuentes que se hacen pasar por intermediarios que prometen conseguir entradas y coordinar el envío de las manillas del festival.

Expertos en temas de ciberdelincuencia de empresas como Kaspersky han revelado que el objetivo de estas estafas es captar datos personales como nombres, cédulas, correos electrónicos o números de teléfono y, sobre todo, información financiera.

Tenga en cuenta que con frecuencia, el fraude comienza con anuncios en redes sociales, mensajes en grupos o correos electrónicos que llevan a sitios que aparentan ser oficiales. Últimamente la Inteligencia Artificial ha ayudado que cada vez los sitios web sean más profesionales, con diseños casi idénticos, textos sin errores y formularios que imitan con precisión a plataformas reales. Como resultado, desaparecen muchas de las señales evidentes que antes permitían detectar un fraude, lo que hace que incluso usuarios cuidadosos puedan caer en el engaño.

Para evitar estas estafas con la boletería del Festival Estéreo Picnic, los expertos recomiendan:

Comprar únicamente en canales oficiales: Antes de pagar, verifique que está en el sitio oficial del organizador o del operador autorizado de boletería.

Antes de pagar, verifique que está en el sitio oficial del organizador o del operador autorizado de boletería. Evite comprar a través de enlaces que circulan en redes sociales, grupos o mensajes privados, ya que muchos fraudes se construyen copiando páginas que parecen legítimas.

ya que muchos fraudes se construyen copiando páginas que parecen legítimas. Desconfíe de ofertas que prometen “boletas aseguradas” : Los estafadores suelen presionar para que tome una decisión rápida, ofreciendo entradas “garantizadas” o pidiendo pagos anticipados para reservarlas.

: Los estafadores suelen presionar para que tome una decisión rápida, ofreciendo entradas “garantizadas” o pidiendo pagos anticipados para reservarlas. Revise con cuidado la página antes de pagar: Tómese unos segundos para mirar la dirección del sitio web y comprobar que corresponde al portal oficial. Si recibe un enlace por mensaje o anuncio, es más seguro escribir la dirección directamente en el navegador en lugar de ingresar desde ese link.

Si recibe un enlace por mensaje o anuncio, es más seguro escribir la dirección directamente en el navegador en lugar de ingresar desde ese link. Proteja sus datos y sus pagos en línea: Siempre que sea posible utilice métodos de pago más seguros, como tarjetas virtuales o sistemas que envían códigos de verificación para autorizar compras.

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¿Cuándo se realiza el Festival Estéreo Picnic?

Recuerde que el festival se realizará los días viernes 20 de marzo, sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo. Es en parte, por esta razón, que por la proximidad del festival, las estafas se han incrementado.

¿Cuáles artistas se presentarán en el Festival Estéreo Picnic?

En Caracol Radio le contamos algunos de los artistas que harán parte de este festival que es uno de los más esperados por los amantes de la música en vivo:

Tyler the Creator

The Killers

Sabrina Carpenter

Skrillex

Deftones

Lorde

Young Miko

Doechi

Turnstile

Para conocer más detalles de los artistas que harán parte de la edición XV del Festival Estéreo Picnic puede ingresar aquí:

Escuche Caracol Radio EN VIVO: