Llega la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic 2026

El Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su edición número 15 y, como cada año, promete tres días de música, arte y encuentro cultural. El evento se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar, escenario que por otro año acoge el festival.

El cartel oficial ya fue presentado y reúne a más de 50 artistas nacionales e internacionales. El viernes estará dedicado a los sonidos del rap y la electrónica, mientras que el cierre del festival contará con Tyler, The Creator como cabeza de cartel, acompañado de artistas como Lorde y Addison Rae, entre otros.

El Festival Estéreo Picnic 2026 reafirma su lugar como uno de los festivales más importantes de América Latina, un espacio donde la diversidad musical y cultural se vive a gran escala.

