Bogotá detecta un caso de sarampión, un virus altamente contagioso

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que en las últimas horas se reportó un caso importado de sarampión en un adulto procedente de México. El resultado salió positivo el 19 de febrero, mediante pruebas tomadas el 16 de febrero.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Salud indicó que se han activado, desde la sospecha clínica del caso, varios protocolos para evitar que se reporten más casos en el capital del país. Las medidas son las siguientes:

Aislamiento domiciliario del caso confirmado.

Seguimiento clínico permanente por equipos de salud.

Investigación epidemiológica de campo.

Identificación y monitoreo de contactos.

Búsqueda activa comunitaria e institucional.

Verificación rápida de coberturas de vacunación.

Implementación de cerco vacunal preventivo.

¿Dónde está el paciente actualmente?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el paciente se encuentra actualmente en su domicilio, bajo seguimiento por parte de los equipos de salud, recibiendo atención médica y, hasta el momento, no ha reportado complicaciones clínicas.

“La confirmación de este caso importado demuestra que el sistema de vigilancia de Bogotá funciona. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local”, dijo Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

El sarampión es un virus altamente contagioso

Es importante ponerle atención a este caso, debido a que el sarampión es una enfermedad viral con alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados.

Este virus puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas. Es por esa razón, que la Secretaría de Salud también hace un llamado para que las personas se vacunen y eviten ser contagiadas.

“La vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y evitar la propagación del virus. Bogotá mantiene vigilancia epidemiológica activa y respuesta sanitaria permanente para proteger la salud de la ciudadanía”, dice la Secretaría de Salud