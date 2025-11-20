“Las cosas del aire” de Alejandro Obregón será restaurado e instalado en el Museo de Arte Moderno

El mural “Las cosas del aire”, del pintor barranquillero Alejandro Obregón, fue trasladado al Museo de Arte Moderno de Barranquilla, donde será sometido a un proceso de restauración antes de ser instalado de manera definitiva. La intervención se realizará mientras avanza la modernización del espacio cultural, que según el alcalde Alejandro Char ya presenta un progreso significativo.

Un museo renovado para la cultura

El mandatario destacó que el nuevo museo contará con áreas dedicadas al entretenimiento, la formación y la interacción ciudadana. Recordó además que, en 2010, Barranquilla recibió la propuesta para albergar el mural, una pieza monumental de 16 metros de ancho por 9 de alto, conformada por diez segmentos que actualmente están siendo recuperados por un discípulo del maestro Ballín.

“Será el eje central del Museo de Arte Moderno”

Char afirmó que la obra de Obregón ocupará un lugar protagónico dentro del renovado museo. “Este va a ser el eje central del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Ya nos llegaron los ascensores, ya nos llegaron los aires. Esto está espectacular. Tendremos un lobby activo, un teatrino interno y otro externo conectado con la calle, además de espacios para talleres en el sótano y un gran salón de exposiciones en el sexto piso”, dijo.

Con la restauración de esta pieza icónica, Barranquilla reafirma su apuesta por fortalecer su identidad cultural y proyectar un museo a la altura de los grandes centros artísticos del país.