La Policía investiga panfleto con amenazas contra influencers en Barranquilla

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Miguel Andrés Camelo, confirmó que las autoridades adelantan verificaciones tras la circulación de un panfleto, aparentemente firmado por ‘Los Costeños’, con presuntas amenazas contra varios influencers en Barranquilla y su área metropolitana.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En el documento se lee que “a partir del momento esos creadores de contenido que se la pasan incitando peleas y apoyando a los negocios de ‘Los Pepes’ son declarados objetivo militar de nuestra organización las siguientes personas serán atacadas sin importar quien caiga”.

Asimismo, debajo aparecen nombres como: Omi Camacho, Danny Amaretto, Juan Pablo Puente alias ‘Señora de 55’, Linda Yepes, Andrés De La Rosa, y Juancho.

Según explicó el oficial en diálogo con Caracol Radio, una revisión preliminar permitió establecer que el documento no tendría, por ahora, características gráficas propias de organizaciones criminales que suelen firmar este tipo de mensajes intimidatorios, por lo que su autenticidad no ha podido ser confirmada.

No obstante, el general Camelo señaló que “unidades del GAULA y de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) ya activaron las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de estas amenazas difundidas en redes sociales y esclarecer si representan un riesgo real para las personas mencionadas”.

Mientras tanto, las autoridades aseguraron que mantienen seguimiento al caso y continúan recopilando información para identificar a los responsables.