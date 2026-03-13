Investigan hallazgo de dos fetos de 20 semanas en una clínica de Soledad, Atlántico: esto se sabe

Las autoridades están investigando el hallazgo de dos fetos de 20 semanas que fueron hallados al interior de una clínica en el municipio de Soledad.

Según la Secretaría de Salud de Soledad, los dos fetos fueron hallados luego que una mujer joven saliera del baño del centro asistencial tras haber llegado al lugar por unos dolores.

Luego que los fetos fueron hallados, se dio aviso a las autoridades competentes para el levantamiento de los cadáveres y ya se interpuso la denuncia pertinente para que se esclarezcan estos hechos.

“Ya en estos momentos estamos haciendo los procedimientos coordinados con el CTI para hacer el respectivo levantamiento. Y que ya sean las autoridades judiciales quienes definan qué va a ocurrir con esta situación tan lamentable”, indicó Edison Barrera, secretario de salud de Soledad.

Llamado a las mujeres

El funcionario hizo un llamado a las madres gestantes para que acudan a sus controles prenatales antes de las semanas 10 de gestación y planificar en caso de no desear quedar embarazada.