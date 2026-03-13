Colombia Unida por Córdoba: la iniciativa convoca una donatón para afectados por la ola invernal

Tras las intensas lluvias e inundaciones que afectaron gravemente al departamento de Córdoba, la iniciativa Colombia Unida por Córdoba convoca a ciudadanos, empresas, organizaciones sociales e instituciones a sumarse a una gran movilización nacional para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.

La emergencia climática impactó a Montería y múltiples municipios del departamento, dejando miles de familias con graves afectaciones en sus viviendas, sus medios de sustento y su estabilidad económica.

Las cifras son devastadoras, y es que en Montería, 1 de cada 5 habitantes resultó afectado por la emergencia, según reportes de las autoridades locales.

Colombia Unida por Córdoba. Ampliar Colombia Unida por Córdoba. Cerrar

A través de los micrófonos de 6AM W, Rossana Vergara, vocera de la iniciativa, invitó a todos los colombianos a hacer parte de una donatón convocada para el próximo 26 de marzo de 2026.

Lea también: Compradores de Tesla en Colombia denuncian graves errores operativos y extensas demoras en entregas

La jornada busca movilizar ciudadanos que acompañen a las comunidades afectadas en todo el proceso de recuperación que se ha estado efectuando.

¿Cómo donar?

Quienes estén interesados en apoyar esta causa, pueden hacerlo atendiendo el llamado en Montería, pero también desde cualquier parte del mundo a través de la página oficial: www.colombiaunidaporcordoba.com.

Aunque el 26 de marzo se espera un inmensa participación por parte de compañías, empresarios y también, ciudadanos del común, las donaciones desde ya están activas.