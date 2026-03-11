Estos son los alivios que darán los bancos a afectados por ola invernal, tras acuerdo con Gobierno

Este miércoles el Gobierno y los bancos firmaron un acuerdo con el que evitaron las inversiones forzosas, para dar alivios a los damnificados por la ola invernal. A partir de este jueves los afectados (personas y empresas) que tengan créditos tendrán periodos de gracia de hasta 12 meses sin causación ni cobro de intereses.

“Los beneficiarios conservarán su calificación crediticia, no serán reportados negativamente en centrales de riesgo y se suspenderán de inmediato los cobros jurídicos y prejurídicos”, afirmó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

Pero además, el sector bancario se comprometió a otorgar 2,1 millones de nuevos créditos en los ocho departamentos afectados durante los próximos 12 meses, un crecimiento del 15% real frente a los 1,8 millones que se colocan habitualmente en la zona.

“Estos créditos se orientarán de manera más que proporcional al sector productivo, con énfasis en turismo, agricultura e industria, donde la meta de crecimiento será de al menos el 20%”, afirmó el líder gremial.

Cerca del 10% de esos créditos, es decir, más de 200.000 operaciones, vendrán acompañados de instrumentos del Gobierno Nacional: 210.000 garantías del Fondo Nacional de Garantías con cobertura de hasta el 90% y líneas de redescuento de Bancóldex para 150.000 créditos productivos.

Para los créditos con garantía superior al 90%, la tasa de interés no podrá superar IBR más 6 puntos porcentuales. Adicionalmente, se habilitará una línea de crédito asociativo para comunidades organizadas en esquemas cooperativos o asociativos vinculadas a la reactivación productiva de la zona.

Esta estrategia, llama Abrigo, finalmente se logra tras las reuniones entre el sector financiero y el Gobierno.

¿Qué tiene que hacer un afectado para acceder?

Los afectados se deben comunicar con su entidad financiera y allí recibirán la asistencia adecuada. Por ejemplo, si la casa de una persona tuvo un daño, que requiere una intervención mucho más profunda, simplemente tiene que comunicarse con su entidad financiera.

Además, las entidades financieras se acercarán a los clientes donde saben que hubo afectación.

Asimismo, quienes tengan empresa como un negocio o un cultivo donde haya afectación por cuenta de la emergencia invernal, van a tener de manera inmediata un alivio en su cartera y ese alivio va a incluir un periodo de gracia, que ese periodo de gracia depende de la duración de sus créditos.

“Esos intereses van a estar condonados durante el periodo de gracia y no van a tener afectación alguna ni en las centrales de riesgo, ni en su estructura del crediticio y por supuesto no habrá ningún tipo de cobro jurídico o prejurídico por cuenta de esa obligación”, remató Malagón.