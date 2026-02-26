Renta Joven 2026: Prosperidad Social anunció inicio de pagos en febrero con número de documento

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega de transferencias monetarias correspondientes al programa Renta Joven 2026, a partir de este 25 de febrero.

Según la entidad, 87.963 participantes bancarizados se beneficiarán de esta nueva entrega de recursos, a través de su cuenta bancaria o producto financiero predilecto.

¿De cuánto es el pago de Renta Joven en 2026?

De acuerdo con el DPS, las transferencias de Renta Joven en febrero de 2026 apuntan a beneficiar a 86.492 participantes, con un pago mínimo de $400.000 por ciclo, para los siguientes grupos:

Estudiantes de 73 instituciones de educación superior (IES) , como apoyo para el pago de la matrícula del segundo semestre de 2025.

, como apoyo para el pago de la matrícula del segundo semestre de 2025. Estudiantes de 3 instituciones por permanencia y excelencia pendientes del primer semestre de 2025.

por permanencia y excelencia pendientes del primer semestre de 2025. 1.471 participantes del SENA que recibirán el auxilio económico correspondiente a agosto y septiembre de 2025.

¿Cuándo se hacen los pagos de Renta Joven?

Prosperidad Nacional señaló que para cubrir el pago de este ciclo de transferencias invertirá 35.276 millones de pesos.

La entrega de los pagos se realizará de forma escalonada, dependiendo del último número del documento de identidad del beneficiario, de la siguiente manera:

1, 2 y 3: 25 de febrero.

4, 5 y 6: 26 de febrero.

7, 8, 9 y 0: 27 de febrero.

¿Cuándo empieza el primer ciclo de 2026?

Prosperidad Social anunció previamente, como parte de su calendario de 2026, el inicio del ciclo 1 de 2026 para el 27 de marzo, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Según las fechas difundidas por la entidad y a la espera de una confirmación en las próximas semanas, los siguientes pagos de 2026 se llevarían a cabo, respectivamente, el 28 de mayo y el 16 de julio.

La entidad recomienda, en ese orden de ideas, a los participantes realizar la creación de datos financieros en el portal de Renta Joven para comenzar el ciclo 1 de 2026, recibiendo la transferencia en su cuenta bancaria registrada.

¿Qué pasa con quienes no han recibido el pago del ciclo 5 de 2026?

El DPS informó sobre la autorización emitida para llevar a cabo transferencias a 6.687 participantes que no recibieron los recursos del ciclo 5 debido a inconvenientes con sus cuentas bancarias.

Los jóvenes que aún no han recibido el pago y cuyos documentos terminan en 7, 8, 9, 0 (y algunos entre el 1 y el 6) podrán retirar la transferencia del ciclo I de 2026, llevando a cabo la validación correspondiente.

La recomendación para quienes tienen pagos pendientes es revisar regularmente los mensajes del DPS al correo o al celular y tener a la mano los canales oficiales de comunicación de la entidad.