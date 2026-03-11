Gobierno Nacional lanza histórico plan de $2 billones para reactivar el campo tras la ola invernal

En un esfuerzo por mitigar los estragos causados por la emergencia climática, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), anunció la creación del Programa Especial de Crédito para el Restablecimiento Productivo (PECRP).

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino señaló que esta medida busca movilizar hasta $ 2 billonesen créditos de redescuento para los productores rurales afectados por la ola invernal.

Dijo que el programa, que entrará en vigencia el próximo 7 de abril, está diseñado para evitar la descapitalización del sector y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Además del monto destinado a créditos, el Gobierno dispondrá de 80.000 millones en garantías especiales a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

La iniciativa se concentrará en ocho departamentos gravemente impactados: Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Según la ministra Carvajalino, el objetivo central es que los campesinos y asociaciones rurales cuenten con el respaldo necesario para recuperar sus cultivos, en lo que ha denominado parte de la “Revolución por la Vida”.

Una de las novedades más destacadas del PECRP son las condiciones financieras sin precedentes para los sectores más vulnerables. El programa contempla seis líneas de apoyo:

Pequeños productores: Podrán acceder a créditos con tasas subsidiadas que, en casos de mujeres rurales o campesinos de bajos ingresos, podrían llegar a ser de apenas el 0,3% efectivo anual (IBR – 10,7%).

Asociaciones rurales: Tendrán subsidios de hasta 14 puntos porcentuales, permitiendo tasas de interés de hasta el 0,4% para siembras del segundo semestre.

Microfinanzas rurales: Se busca fortalecer la diversificación de ingresos con tasas efectivas de entre el 3% y el 5% .

Infraestructura regional: Financiación para obras de riego, drenaje y centros de acopio con incentivos de recuperación de hasta el 13%.

Financiación para obras de riego, drenaje y centros de acopio con incentivos de recuperación de hasta el 13%. Medianos y grandes productores: Apoyo en costos de seguros agropecuarios para medianos productores y acceso a crédito para grandes productores, aunque estos últimos sin subsidios directos.

Eliminación de barreras de acceso

Para facilitar la llegada de estos recursos, el Gobierno estableció una comisión de garantía del 0% para pequeños productores y asociaciones, eliminando uno de los principales obstáculos para obtener financiamiento.

Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, invitó a los productores a acercarse a las oficinas de la entidad a partir de la próxima semana para recibir orientación, subrayando la total disposición del banco para apoyar la reactivación económica de los territorios.