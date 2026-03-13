Fydriszewski tras clasificación del Medellín en Libertadores: “El gol lo venía buscando hace mucho”

Independiente Medellín se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de vencer al Juventud de Uruguay por un marcador global de 3-2. La clasificación se consumó en la noche del 12 de marzo, cuando el cuadro antioqueño sacó ventaja de su localía en el Atanasio Girardot, gracias a las anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios.

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Finalizado el encuentro, ambos futbolistas se mostraron emocionados por sus anotaciones y destacaron la labor hecha por el equipo a largo de los 90 minutos.

“Los equipos uruguayos se caracterizan por la garra y también jugaban bien. Destacar a la defensa, que lo hizo bien, y a Salvador (Ichazo), que también nos salvó. Por suerte, el gol lo grité muchísimo porque lo venía buscando desde hace mucho tiempo”, sentenció Fydriszewski.

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Entretanto, Palacios sentenció: “Desahogo por la situación que viví durante los últimos seis meses, ahora gracias a Dios se me da la oportunidad del gol... Físicamente estoy bien, solo que en el equipo anterior casi no venía participando, no tenía este nivel de competencia y la estructura del profe es de mucha exigencia para los jugadores por banda. Me ha costado mucho, pero no hay nada grave en lo físico”.

Con la clasificación del Poderoso, los bombos de la Libertadores quedaron de la siguiente manera, recordando que el sorteo está programado para el 19 de marzo:

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

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Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL), Independiente Medellín (COL).

Más declaraciones en Independiente Medellín

Daniel Londoño: “Las sensaciones son muy positivas. Los primeros minutos después de una lesión como la que tuve no fueron fáciles, más en un partido tan importante como estos, porque nos estábamos jugando el semestre. Este era nuestro primer objetivo y lo cumplimos, ahora tenemos el reto grande de recuperarnos en Liga. Las sensaciones son muy positivas en lo físico, me esforcé mucho para llegar a un partido de este tipo y hacerlo de buena manera”.

Didier Moreno: “Al hincha le digo que vamos a trabajar. Toca mantener la forma en como competimos, manteniéndonos así estaremos más cerca de conseguir victorias... Es un envión anímico importantísimo el logro de meternos a fase de grupos de Libertadores, tiene mucho mérito y más de la manera en como competimos. Ese envión nos ayudará para lo que viene en Liga, sabiendo la necesidad que tenemos en puntos y compitiendo de esta manera empezaremos a pelear por esas plazas de clasificación”.