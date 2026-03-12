Tomás Ángel no se guarda nada ante Juan Pablo Ángel: “Soy mejor que mi papá y lo voy a demostrar” / @AmericadeCali

Tomás Ángel fue una de las novedades en el mercado de fichajes en Colombia, tras anunciarse su llegada al América de Cali. En diálogo con El VBAR Caracol, el joven delantero dio detalles sobre su regreso al país y lo que logró aprender en Estados Unidos, durante los últimos dos años.

“En lo general fue una experiencia muy buena para mí. La decisión de regresarme a Colombia fue por algo más deportivo, que cualquier otra cosa de rendimiento”, empezó diciendo el futbolista de 23 años, que también reveló haber mejorado “madurado” bastante.

“Crecí mucho en lo futbolístico y lo físico. Soy un jugador totalmente distinto al que se fue de Nacional y vengo a mostrar eso, lo haré con el pasar de los partidos a medida que vaya teniendo continuidad”, complementó al respecto.

En cuando a las razones que lo llevaron a regresar a territorio colombiano, Tomás señaló que “tranquilamente me hubiera quedado cómodo, viviendo mi vida tranquilo y jugando de a un partido para después descansar, sin tener la continuidad que quería”, pero su deseo es jugar cada vez más para hacerse importante a nivel nacional.

Frente a todo este deseo de competir apareció la oferta del América, propuesta que aceptó de inmediato, debido a que “es un equipo que juega bien y me favorece en mi estilo de juego”.

Claro está que por ahora no tenía en mente regresar a Atlético Nacional: “En este deporte, las cosas cambian en un instante. Uno debe estar abierto a cualquier posibilidad, especialmente cuando buscas continuidad. Es encontrar un espacio que me favorezca y venga bien en el estilo dejuego para sacar el mayor fruto posible. Volver a Nacional siempre estará en un interrogante, pero no me pasó por la cabeza recientemente”.

“Soy mejor que mi papá y lo voy a demostrar”

Tomás Ángel se refirió también a las comparaciones constantes con su padre, el mítico Juan Pablo Ángel. Y es que la relación es mayor, entendiendo que ambos juegane en la misma posición. Frente a esto, el joven señaló que “nunca será presión” ser el hijo de, sino que lo toma como “una ventaja” a la hora de formar su carrera.

La sorpresa llegó instantes después, cuando afirmó que “soy mejor que mi papá y lo voy a demostrar”. Incluso habló sobre las diferencias que hay entre los delanteros del pasado y la actulidad, lo que aprovechó para hacer una breve comparació con las características de Juan Pablo.

“El 9 antiguo es totalmente distinto al del fútbol moderno, se puede ver en todos los equipos grandes del mundo. Yo soy un jugador más movible, abro espacios; antes se era muy estático, esperar la pelota en el área. La interacción mía con el balón es mucho mejor. Obviamente, por temas de estatura (1.76 vs 1.85) me va a ganar siempre en el cabezazo, pero en temas de definición soy muy bueno y eso lo debo demostrar cada vez que juego. Yo soy un 9 del fútbol moderno y él es un 9 del fútbol antiguo... Soy mejor que mi papá y lo voy a demostrar, estoy completamente seguro de eso”

Y finalmente, dejó claro cuál será su legado en el fútbol: “Mi carrera será distinta a la de él, porque soy distinto a lo que fue”.