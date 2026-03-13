“Esperábamos que se tomara la decisión de una frontera abierta 24 horas”: diputado de Venezuela

Cúcuta

Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela y dirigente del estado Táchira, lamentó la cancelación del encuentro presidencial binacional entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, que tenía como epicentro el puente internacional Atanasio Girardot.

“Lamentamos profundamente de que se haya suspendido el encuentro Petro - Delcy, porque teníamos mucha esperanza. Nosotros creíamos que esta era una bonita oportunidad para que se consolidara la apertura de la frontera 24 horas, para que se diera y se garantizara la seguridad fronteriza, desalojando de la línea limítrofe de la frontera los grupos irregulares, tanto derecha e izquierda y las bandas criminales. También que se consolide el comercio binacional, cero arancel, y que se respeten los derechos humanos de la gente de frontera", indicó Palencia en 6AMW de Caracol Radio.

Frente a los posibles roces internos, entre la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, Palencia aseguró que no consideraba que esto motivara la cancelación del encuentro.

“No, no creo, porque por encima de la situación interna que pueda existir en el PSUV, que es el partido de gobierno, tanto de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como también del gobernador Freddy Bernal, a pesar de las situaciones internas, está por encima el compromiso que había del encuentro binacional para resolver temas de la frontera. Porque la frontera necesita ayuda, la frontera necesita consolidar nuevamente ese comercio binacional y fortalecer esa integración fronteriza”.

Palencia fue enfático en señalar que fue Venezuela quien canceló este encuentro.

“Esperemos que sea el mismo gobierno de Caracas, que sea la misma prensa del gobierno de Venezuela, que dé claramente las explicaciones sobre ese tema de seguridad, porque se conoce muy poco sobre este tema. Nosotros teníamos grandes expectativas y apostamos a esta integración fronteriza, apostamos claramente a crecer en estas situaciones”.

Resaltó además que una de las grandes expectativas que se tenía del encuentro era la seguridad en la línea limítrofe entre Norte de Santander y el estado Táchira.

“La petición que tenía la gente de frontera era que precisamente se desalojen esos grupos irregulares que están hospedados todavía o están enquistados en algunas zonas de la frontera, en los caminos verdes, en las trochas. Que se saquen los grupos irregulares, tanto derechas como izquierdas, y también las bandas criminales, que lo que conlleva es crear una zozobra y son los que de alguna u otra manera manejan el negocio del contrabando, trata de personas y son los principales violadores de los derechos humanos”.

Pidió que no se desista en la iniciativa y que ambos mandatarios se reúnan pronto.