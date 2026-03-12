Con perifoneo desde drones, grupos armados exigen a campesinos de El Tarra dejar sus tierras
Se prevé posibles desplazamientos masivos.
Catatumbo
A través de drones con megáfonos, grupos armados están ordenando a la población civil de Filo Gringo, desalojar sus tierras.
Así lo está dando a conocer la población civil, quienes indican que, desde tempranas horas de la mañana de este jueves 12 de marzo, en zona rural de El Tarra, las disidencias de las FARC y el ELN adelantan fuertes confrontaciones y amenazas a través de perifoneo desde drones no tripulados, para que los campesinos dejen sus tierras.
Más información
“Por lo general cuando sucede eso automáticamente las comunidades tienen que obedecer y se prevé que posiblemente se den nuevos desplazamientos”, explicó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.
Aseguró que las alertas están sobre “la cabecera municipal de El Tarra y dependiendo también posiblemente para el municipio de Tibú”.
En 14 meses de confrontación entre estas dos organizaciones ilegales, más de 99.500 personas han salido desplazadas de su territorio.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...