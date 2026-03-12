Hable con elPrograma

12 mar 2026 Actualizado 17:21

Con perifoneo desde drones, grupos armados exigen a campesinos de El Tarra dejar sus tierras

Se prevé posibles desplazamientos masivos.

Drones. / Crédito: Colprensa(Thot)

Drones. / Crédito: Colprensa(Thot)

Catatumbo

A través de drones con megáfonos, grupos armados están ordenando a la población civil de Filo Gringo, desalojar sus tierras.

Así lo está dando a conocer la población civil, quienes indican que, desde tempranas horas de la mañana de este jueves 12 de marzo, en zona rural de El Tarra, las disidencias de las FARC y el ELN adelantan fuertes confrontaciones y amenazas a través de perifoneo desde drones no tripulados, para que los campesinos dejen sus tierras.

Por lo general cuando sucede eso automáticamente las comunidades tienen que obedecer y se prevé que posiblemente se den nuevos desplazamientos”, explicó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Aseguró que las alertas están sobre “la cabecera municipal de El Tarra y dependiendo también posiblemente para el municipio de Tibú”.

En 14 meses de confrontación entre estas dos organizaciones ilegales, más de 99.500 personas han salido desplazadas de su territorio.

  • Catatumbo
Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander.

