Autoridades en Norte de Santander sin respuestas por cancelación de cumbre presidencial binacional

Luego de conocerse la cancelación del encuentro binacional en Cúcuta entre Gustavo Petro, presidente de Colombia y Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela, las autoridades de seguridad en Norte de Santander aseguran que no tienen explicación alguna del motivo por el cuál esta cumbre no se desarrollará.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo, en 6AMW de Caracol Radio, George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, indicó que “a todos nos toma por sorpresa, se viene trabajando desde hace dos semanas precisamente con Casa Militar y con todas las fuerzas militares por parte de Colombia. Ayer en horas de la tarde nos llega esa información, quedamos bastante sorprendidos“.

Indicó el funcionario que “hemos hecho lo máximo posible para salvaguardar todo lo que es el tema de la frontera”. Justamente para este encuentro, la Policía Nacional había dado a conocer que 2.200 hombres estarían brindando seguridad en este encuentro.

Una vez conocida la cancelación, se inició con el desmonte de la tarima y demás logística que ya estaba lista sobre el puente Atanasio Girardot y se habilitó el paso vehicular y de transporte de carga, por este paso binacional. Recordemos que en horas de la tarde del miércoles 11 de marzo, se había cerrado este paso, mientras se organizaba todo lo relacionado a este encuentro.

Otra de las actividades que se canceló fue el encuentro, en el Puente Internacional Simón Bolívar, de una delegación de PDVSA y el Ministerio de Minas y Energía, donde se esperaba que se realizara la entrega de la primera molécula de gas venezolano a territorio colombiano.