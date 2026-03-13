Este VIERNES 13 de marzo no habrá luz en Rebolo y un sector de Caribe Verde, en Barranquilla

Para este viernes, 13 de marzo no habrá servicio de energía en el barrio Rebolo y Caribe Verde por obras que llevará a cabo la empresa Air-e Intervenida.

Rebolo:

Técnicos de la empresa Air-e Intervenida adelantarán obras para el cambio de aisladores y otros elementos eléctricos en el barrio Rebolo, este viernes 13 de marzo.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:45 de la tarde, en la carrera 31 con la calle 7.

Caribe Verde:

Mientras tanto, se adecuará un punto de conexión en Caribe Verde. Para el desarrollo de las obras se suspenderá el suministro de energía, entre las 8:05 de la mañana y la 1:50 de la tarde, en la calle 122 con la carrera 9G.