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Alcaldes de Sotará y Guadalajara de Buga en Cauca destacan potencial turístico y promueven destinos

Jaime Alberto Martínez Bolaños, alcalde del municipio Sotará, en el Cauca, habló para los micrófonos de 6AM W y aseguró que es es un destino encantador.

“Es un municipio localizado en la zona centro del departamento del Cauca, un municipio que se ha destacado a nivel regional y nacional por su rica producción agropecuaria, principalmente fresas, uchuvas, moras y café tipo exportación”, dijo.

El alcalde detalló que aunque es un municipio que se ha mantenido al margen de los conflictos, se han dedicado a las labores agropecuarias y, recientemente, con un impulso muy interesante, hacia actividades turísticas.

“Estamos a escasos 45 minutos de la ciudad de Popayán y hoy en día la oferta turística que ofrece el municipio es muy atractiva para nacionales extranjeros que ven en los paisajes y ven en nuestra gente y ahora en día la de la ciudad de Popayán”, agregó.

Buga es el primer municipio colombiano en la red mundial de destinos religiosos

Por su parte, Karol Vanessa Martínez, alcaldesa de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, habló del Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio.

“Nuestro municipio es el primer municipio de Colombia en la red mundial de destinos de turismo religioso y hemos sido elegidos como sede del Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio”, contó.

Asimismo, reveló que tendrán seis países invitados. “Tendremos el destino internacional invitado principal, va a ser Hungría, pero va a llegar gente de Argentina, Brasil, Egipto, Chile, España, así que queremos seguir invitando a todos los colombianos, nuestro destino invitado principal va a ser el departamento de Nariño”, dijo.