Alza de venta de tiquetes aéreos a Colombia: estos son los países que más visitan el país

Nueva ruta aérea Bogotá- Nuquí: precio de tiquetes y trayecto que conecta con el pacífico colombiano

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), reveló quedurante el 2025 se registraron más de 1 millón de tiquetes vendidos hacia el país, manteniendo una tendencia de crecimiento durante ese año.

El indicador permite medir el interés de los turistas internacionales por visitar el país y en concreto, se refiere a los boletos de avión comprados en el exterior para viajar a Colombia.

El dato también confirma una tendencia al alza que se viene observando desde hace varios años, ya que en el 2023 se registraron más de 800.000 tiquetes, lo que significa que en dos años el volumen de viajes hacia Colombia ha aumentado.

Estados Unidos, el principal mercado de viajeros hacia Colombia

El informe señala que Estados Unidos fue el país desde donde más se compraron vuelos hacia Colombia, concentrando el 37% del total.

En otras palabras, casi cuatro de cada diez tiquetes vendidos en el exterior para viajar a Colombia fueron comprados por viajeros en Estados Unidos.

Después le siguen otros mercados, conocidos como “emisores de turismo”, como México con un 11%, España con 7%, Brasil con 6% y Ecuador con 5%. Desde la entidad se resalta que son importantes para el flujo de visitantes internacionales hacia el país.

El informe también analizó cuáles ciudades colombianas recibieron más tiquetes internacionales. De acuerdo con Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, algunas ciudades tuvieron aumentos importantes en la demanda de vuelos.

San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un aumento de 25% y cerca de 39.000 tiquetes vendidos. Esto significa que cada vez más viajeros internacionales están buscando destinos de playa en el Caribe colombiano.

En segundo lugar aparece Medellín, que registró un crecimiento de 12% y alrededor de 225.000 tiquetes vendidos. La ciudad ha ganado visibilidad internacional en los últimos años gracias a su oferta cultural, gastronómica y de eventos.

Cartagena también mantuvo un crecimiento, con 6% más tiquetes vendidos, lo que confirma su posición como uno de los destinos turísticos más conocidos del país.

Por el contrario, Bogotá registró una disminución de 0,7%, con cerca de 401.000 tiquetes vendidos. Y, a pesar de ello, es una de las ciudades con un papel fundamental en el sistema aéreo del país ya que es el principal punto de llegada de vuelos internacionales por la gran cantidad de conexiones que tiene el aeropuerto El Dorado.

Esto significa que muchos viajeros llegan primero a Bogotá y luego continúan hacia otras ciudades colombianas.

¿Cuál es la época más efectiva?

El informe muestra que los últimos meses de 2025 fueron los de mayor actividad aérea hacia Colombia. Entre octubre y diciembre se vendieron más de 300.000 tiquetes, lo que representa un aumento de 5,4% frente al mismo periodo de 2024.

Este crecimiento suele coincidir con temporadas de vacaciones, fin de año y festividades, cuando aumenta el número de viajes internacionales.