Alcaldes de Fundación, Magdalena y La Pintada, Antioquia recibieron reconocimiento de Fedemunicipios

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Desde el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, 6AM W de Caracol Radio estuvo escuchando a los alcaldes de toda Colombia, sus necesidades, expresiones culturales y reconocimientos.

Esta vez el turno fue para los mandatarios de dos municipios de diferentes regiones, ambos habitados por personas pujantes y trabajadoras: Fundación en el departamento de Magdalena y La Pintada en Antioquia.

Reconocimiento a Fundación Magdalena por administración del PAE

La alcaldesa Luz Helena Andrade de Fundación destacó el reconocimiento que recibió el municipio por parte de la Federación Colombiana de Municipios por la administración del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

“El reconocimiento que nos hace la Federación es por el buen manejo que hacemos con el PAE; de verdad nos llena de mucho orgullo”, señaló la mandataria del municipio ubicado a hora y media de Santa Marta.

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¿Por qué se dice que La Pintada, Antioquia, es un municipio joven?

El alcalde German Correa, de La Pintada, contó a Caracol Radio que su municipio, ubicado en la ribera del río Cauca, es el más joven en todo el departamento de Antioquia.

“Agradecemos a Fedemunicipios, que reconoce nuestra gestión, por esa soberanía que nos identifica en la transformación ecológica del río Cauca”, señaló Correa.

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Escuche la entrevista COMPLETA: