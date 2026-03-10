Preparan primera Mesa Pública del PAE en Huila en medio de debate por la leche del programa

El Gobierno del Huila avanza en los preparativos para la realización de la primera Mesa Pública Departamental del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un espacio de participación ciudadana que se llevará a cabo el próximo 10 de abril en el Club Cívico del municipio de Íquira.

El evento busca socializar la ejecución del programa, que actualmente beneficia a cerca de 94.000 estudiantes en el departamento, y fortalecer los mecanismos de transparencia, control social y seguimiento a la calidad de los alimentos que reciben los niños y jóvenes en las instituciones educativas.

A la mesa pública están invitados rectores, docentes, alcaldes, personeros municipales y estudiantiles, veedurías ciudadanas, padres de familia, estudiantes y organismos de control como la Contraloría.

La secretaria de Gobierno del Huila y coordinadora del PAE, Liliana Vásquez Sandoval, explicó que el objetivo del encuentro es informar sobre los recursos invertidos, las contrataciones y la operación del programa, además de escuchar las inquietudes y propuestas de la comunidad para mejorar la cobertura y calidad del servicio.

Por su parte, Álvaro Acosta, coordinador del equipo PAE, indicó que este espacio también permitirá fortalecer la rendición de cuentas y la participación ciudadana en torno al programa de alimentación escolar que opera en el departamento.

Sin embargo, la discusión sobre el PAE coincide con el llamado que hacen productores de leche del Huila, quienes piden que dentro de la minuta del programa se priorice el uso de leche líquida producida en la región, en lugar de leche en polvo.

El representante del sector lechero, Dilberto Trujillo Dussan, aseguró que uno de los puntos clave es modificar la minuta para que los programas nutricionales, incluido el PAE, adquieran leche líquida de la industria local.

Según explicó, cuando en el pasado se implementó esta medida en el departamento se logró estabilidad en el precio de la leche durante cerca de cuatro años, además de garantizar la compra de la producción a los ganaderos y fortalecer la industria regional.

Trujillo también propuso que se conforme una mesa de trabajo entre el gobierno departamental, alcaldías, industria láctea y productores, con el fin de firmar un pacto que garantice que la leche consumida en programas institucionales sea comprada en los territorios.

El dirigente gremial advirtió que el sector enfrenta dificultades por los altos costos de insumos y concentrados para animales, por lo que considera urgente adoptar medidas que permitan dinamizar la economía lechera y evitar una crisis en la producción.

La Mesa Pública del PAE en Íquira se convierte así en un escenario clave para discutir no solo la operación del programa, sino también propuestas que buscan fortalecer la producción local y la calidad de los alimentos entregados a los estudiantes.