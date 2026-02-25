La Pintada emitió la alerta naranja en el río Cauca por las lluvias en el eje cafetero

Titiribí- Antioquia

En el Valle del Cauca y en los departamentos de Caldas y Risaralda se han registrado fuertes precipitaciones que han elevado el nivel del río Cauca aproximadamente un metro en esos territorios, por lo que desde La Virginia se ha emitido una alerta para las poblaciones antioqueñas aguas abajo. Por ejemplo, en alerta están Fredonia y Venecia.

Ante esta situación, el municipio de La Pintada ya declaró la alerta naranja porque se espera que en las próximas horas el caudal del río se eleve de manera considerable; incluso el agua ya se ha desbordado de manera mínima en el caserío de Bolombolo de Venecia y ya ha ingresado al agua a lagunas vías.

“En el municipio de La Pintada, en el municipio de La Pintada, lo que se hace es activar esta alerta naranja, citar al comité de gestión de riesgo de desastres porque el río subió 5.60 metros más de lo normal, según nos indica el medidor del Dagran. Por eso nosotros votamos hoy en el municipio de La Pintada declarar esta alerta naranja para que las personas que viven a orillas del río Cauca, para que todo el mundo esté muy pendiente”, manifestó Herman Antonio Correa Bedoya.

Ante la situación, también se recomienda estar alerta a las poblaciones de Santafé de Antioquia y Olaya.