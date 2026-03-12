Caso de las hermanas Hernández Noriega: representante de víctimas llora en audiencia

Se van conociendo más detalles de cómo las hermanas Hernández Noriega fueron asesinadas en una fiesta de Malambo, Atlántico, en la madrugada del pasado 17 de febrero, mientras departían con jóvenes que eran presuntos integrantes de ‘Los Costeños’.

Durante la más reciente audiencia que fue la solicitud de medida de aseguramiento contra alias ‘Tata’, uno de los supuestos implicados en el caso, la representante de la familia de las víctimas reveló la investigación que lleva la Fiscalía, de cómo alias ‘El Mono’, al parecer, le disparó a la menor de 17 años en la cabeza, y luego buscó a la menor de 14 para acabar con su vida con un cuchillo.

“El menor de edad conocido con el alias ‘El Mono’ en presencia de alias ‘Tata’ accionó un arma de fuego contra la humanidad contra una de las menores, ocasionándole la muerte. Posteriormente y conforme al mismo testimonio, el hoy imputado (alias ‘Tata’) intervino directamente en la ejecución del segundo homicidio, reduciendo físicamente a la menor para facilitar que alias ‘El Mono’ procediera a degollarla”, indicó la representante.

Luego de esto las menores fueron enterradas en el patio de la casa de la mamá de alias ‘El Mono’, donde finalmente las autoridades encontraron los cuerpos.

Incluso durante la audiencia, la representante de las víctimas se quebró en llanto.

“Para la sociedad reclamamos justicia. Esto es un dolor su señoría, esta perdida se agrava por el horror de las circunstancias, un entierro de una fosa, y la violencia física y extrema que se llevó a cabo contra estas menores”, expresó.

Otro detalle que se reveló en la audiencia es que los hoy detenidos, supuestamente, le hicieron creer a la madre de las hermanas que estaban vivas para exigirle dinero a cambio de entregárselas, cuando ya las menores estaban enterradas.

El próximo 17 de marzo se conocerá si alias ‘Tata’ será enviado o no a prisión .