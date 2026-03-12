Video: Lucas González fue agredido por un integrante del cuerpo técnico de O’Higgins

Lucas González es protegido por sus jugadores al final del partido contra O'Higgins / Colprensa.

Deportes Tolima logró una clasificación agónica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de derrotar 2-0 a O’Higgins de Chile, en el juego de vuelta por la fase 3 del certamen continental. Los de Ibagué se impusieron 2-1 en el marcador global.

Los goles para el Vinotinto y Oro fueron obra de Junior Hernández y de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, este último a los 87 minutos del encuentro, tras un contragolpe letal liderado por Jader Valencia.

Los últimos minutos del encuentro fueron muy intensos y de mucha tensión, tanto en el terreno de juego como en los banquillos, lo que desató un cruce entre ambos cuerpos técnicos.

Cuando ya estaba por finalizar el compromiso, Lucas González, entrenador del Tolima, hizo un reclamo hacia el banquillo chileno, algo que claramente generó molestia, tanto en jugadores, como miembros del banquillo visitante.

Lucas González, agredido por un rival

En un video publicado por una aficionada se puede ver el momento en el que Lucas González ingresa al terreno de juego en busca del árbitro del partido, siendo perseguido de inmediato por integrantes del cuerpo técnico del club chileno y algunos jugadores. A pesar de ser rodeado por los jugadores del Tolima, un miembro del equipo de Lucas Bovaglio logró llegar a él, impactándolo con un golpe en el abdomen.

Además del golpe, varios jugadores rivales intentaron llegar al director técnico bogotano, quien fue protegido por sus dirigidos y retirado del terreno de juego lo más pronto posible.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores para el equipo de casa. Deportes Tolima integrará el Bombo 4 de la Copa Libertadores en el sorteo que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo y en el cual se definirán los grupos del certamen continental.