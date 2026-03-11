Boletería agotada para el clásico Millonarios Vs. Nacional, por la fecha 12 de la Liga

Rodrigo Contreras celebra uno de sus dos goles ante Nacional / Millonarios FC.

Luego de lo que fue el clásico de Copa Sudamericana que dejó a Millonarios clasificado a la fase de grupos del torneo, luego de imponerse 1-3 a Nacional en el estadio Atanasio Girardot, ambos equipos volverán a verse las caras, esta vez por el torneo local.

El estadio El Campín estará albergando el enfrentamiento entre bogotanos y antioqueños, un compromiso válido por la fecha 12 del campeonato colombiano y que se estará disputando el próximo martes 17 de marzo, a partir de las 8:30PM.

Ya no hay boletería

Millonarios puso en venta un remanente de boletas para el juego del martes ante Atlético Nacional. El cual, según conoció Caracol Radio, se agotó durante este mismo martes. El club tiene alrededor de 28 mil abonos vendidos para el presente campeonato.

Así las cosas, habrá cerca de 35 mil hinchas locales presenciando el juego del próximo martes en El Campín entre azules y verdes. Dicho compromiso no contará con el ingreso de hinchada del equipo antioqueño.

Actualmente, Nacional lidera el campeonato colombiano con 21 puntos y un partido pendiente; Millonarios, por su parte, se ubica en la novena casilla con 14 unidades, a uno del octavo puesto.

En la jornada de este fin de semana, Nacional estará recibiendo a Llaneros en Medellín el viernes, uno de los juegos que dará apertura a la fecha 11 de la Liga. Por la misma jornada, Millonarios visitará al Boyacá Chicó el próximo sábado.