“Vamos a seguir defendiendo nuestra propuesta”: líder del Pacto Histórico tras amenazas colectivas

Norte de Santander

Durante las últimas hora se conoció de las amenazas a dirigentes y candidatos electos del Pacto Histórico en Norte de Santander.

Se trata de una advertencia, donde les dan 48 horas para que abandonen el territorio al senador electo Martín Alonso Caicedo Carabalí, a cinco candidatos a la Cámara de Representantes y otros de los dirigentes políticos del Pacto Histórico en el departamento.

“Muy preocupado por una amenaza colectiva que recibimos los dirigentes del Pacto Histórico, los cinco excandidatos que integramos la lista a la Cámara de Representantes, también el senador electo del departamento. Es una amenaza de advertencia donde nos dan 48 horas para retirarnos del departamento por defender las ideas del Pacto Histórico. Nos dicen que todos somos miembros de una organización guerrillera. Es una situación que nos preocupa”, explicó a Caracol Radio Luis Alberto García, uno de los líderes amenazados.

García indicó que dicha amenaza esta firmada por las autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Esto es una preocupación para nosotros, toda vez que en un escenario democrático se deben brindar garantías para el que expresa sus ideas, tanto oposición como oficialismo”.

Estos líderes amenazados exigen que las autoridades les brinden garantías, de cara a la campaña política presidencial que está comenzando.

“Es que esto no es un escenario nuevo. Nosotros en campaña recibimos amenazas, hostigamientos, amedrantamientos en varios municipios, pero seguimos con la frente en alto. Y ahora que viene la campaña presidencial, donde nosotros asumimos la vocería en el departamento de defender nuestra propuesta de Iván Cepeda, presidente, y Aida Quilcué, vicepresidenta. Esto va a generar un espacio que pone en riesgo la vida, no solamente de los dirigentes, sino de los simpatizantes de la izquierda democrática en el departamento y es una gran preocupación”.

Sin embargo, a pesar de las amenazas, asegura que continuarán con su apuesta política.

“Hasta el momento no estamos planeando salir del departamento. Vamos a seguir y a continuar defendiendo nuestra propuesta del poder de la verdad, de la continuidad, del progresismo, del gobierno, del presidente Petro en cabeza de nuestro compañero Iván Cepeda. Por ahora vamos a tomar todas las medidas, a hacer las denuncias pertinentes, las declaraciones ante las autoridades, pero sí hacemos un llamado al gobierno departamental, a la gobernación de Norte de Santander (...) las elecciones culminaron el pasado 8 (de marzo), pero estamos todavía en un proceso donde inicia la carrera presidencial y en aras de que se brinden garantías para todas las personas, no solamente al Pacto Histórico, sino también de cualquier persona, de cualquier colectividad que sea amenazado, que intenten contra su vida, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar sus derechos políticos”.