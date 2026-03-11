Avanza la consolidación de la Zona de Ubicación Temporal en la región del Catatumbo

Catatumbo

En diálogo con Caracol Radio, Emiro Ropero Suárez, delegado del Gobierno Nacional a la mesa de diálogo de paz con el Estado Mayor de las FARC, aseguró que avanza la consolidación de la Zona de Ubicación Temporal Catatumbo, donde hombres de esta organización armada se ubicarán en Tibú, en un periodo de transición hacia la paz.

“Van a darse noticias muy importantes y muy pronto, eso es lo que les podemos decir, pero la ZUT va, porque hay la decisión del gobierno y del Frente 33 de materializar este compromiso”, dijo Ropero.

Están dadas las condiciones para desarrollarse la ZUT en el Catatumbo

“Son desafíos que vamos a superar con toda certeza porque hay una necesidad en el territorio de paz, ese es uno de los reclamos más importantes de las comunidades y yo creo que esto nos va a permitir lograr el desescalamiento o lograr un aporte muy importante al desescalamiento del conflicto en el Catatumbo y de generar espacios de diálogos importantes para que avancemos en proceso de paz con otras organizaciones armadas”.

Ropero Suárez aseguró que antes del 7 de agosto del presente año, fecha en la que se dará el cambio de presidente en Colombia, esta zona quedará consolidada.