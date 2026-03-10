Judicializan a “Don Alejandro” como presunto responsable de atropellar a un motociclista en Cúcuta. / Foto: Tomada de Facebook - Don Alejandro.

Cúcuta

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer cómo avanza el proceso contra un reconocido influencer en Cúcuta, señalado como presunto responsable de atropellar a un motociclista en la capital nortesantandereana.

Se trata de Joselo Alexander Montañez Acevedo, conocido en el mundo digital como Don Alejandro, quien fue presentado ante un juez de control de garantías.

Un fiscal seccional le imputó los delitos de lesiones personales culposas agravadas y omisión de socorro. Durante la audiencia el procesado no aceptó los cargos.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2024 en vía pública del barrio Prados del Este donde el hoy procesado, al parecer, atropelló a un joven de 19 años que se movilizaba en una motocicleta.

Según la investigación, tras el impacto no le habría prestado auxilio y lo dejó herido en el lugar. Los investigadores se basaron en la verificación de cámaras de seguridad y la recolección de información testimonial, donde se evidenciaría que el procesado habría sido el conductor del vehículo que causó las lesiones a la víctima.