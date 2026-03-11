Defensoría del Pueblo emite Alerta Temprana de Inminencia por escalada de violencia en el Catatumbo

EPL marca con grafitis estaciones de gasolina en Ábrego, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

La Defensoría del Pueblo está dando a conocer la Alerta Temprana Inminente - ATI - 006 del 2026, para los municipios de Ocaña y Ábrego en Norte de Santander, y Río de Oro y González en el departamento de Cesar, por alianzas que estarían haciendo grupos armados con injerencia en el Catatumbo y que podría llegar a representar incursiones territoriales, expansión territorial y confrontación en zonas urbanas.

Asegura la Defensoría que esta ATI está fundamentada en tres dinámicas:

Posible alianza entre disidencias del Frente 33 y los “Pelusos”

Lo anterior, según el Ministerio Público, por “posibles reconfiguraciones y alianzas para hacer incursiones territoriales debido al recrudecimiento de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 (articuladas al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF)”.

Expansión de los Pachencas y el riesgo de confrontación con el ELN

Según lo da a conocer la Defensoría del Pueblo en la ATI 006, “esta expansión sería hacia el sur del Cesar, su avance hacia Ocaña y Río de Oro, buscando controlar corredores estratégicos, como la Ruta del Sol, y rentas de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal”.

Posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el EGC

Esta tercera se fundamenta, según esta Alerta Temprana Inminente, con “la posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, específicamente en el corregimiento Agua de La Virgen”.

Así mismo la Defensoría del Pueblo pide tener una especial atención con las comunidades de Ocaña en:

Cerro de las Flores.

Quebrada La Esperanza.

La Floresta.

Aguas Claras.

Agua de La Virgen.

Buena Vista.

Mariquita.

Otaré

La Ermita.

Comunas 1, 5 y 6.

Para el municipio de Ábrego, el Ministerio Público pide una atención especial para “la cabecera urbana y sus corregimientos La Unión Campesina, Capitán Largo, Playoncitos y La Paz”.

En cuanto a González y Río de Oro, en el departamento de Cesar, la alerta está sobre los cascos municipales “y los corregimientos El Salobre, El Gitano, Sanín Villa, Los Ángeles, Montecitos, Centro Poblado El Marqués, Once Reces, Cruce de Patiño y Diego Hernández”.

El Ministerio Público en esta ATI está advirtiendo que “Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil mediante controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas y la imposición de ‘normas de conducta’”.