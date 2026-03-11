Hable con elPrograma

11 mar 2026 Actualizado 03:33

Barranquilla

Sin luz varios sectores de Barranquilla este MIÉRCOLES 11 de marzo: conozca hora de suspensión

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se realizarán varios trabajos preventivos.

Cortes de energía - Air-e

Barranquilla

Trabajos preventivos que realizará la empresa Air-e Intervenida este miércoles 10 de marzo, obligará la suspensión del servicio de energía en varios sectores de la ciudad.

Sectores sin servicio de energía:

Los trabajadores realizarán pruebas a cables y equipos que hacen parte del circuito Las Flores 7, el cual alimenta a varios sectores del norte de la ciudad, entre las 11:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Durante las obras estarán sin suministro de energía La Floresta, El Limoncito, Villa Carolina; calle 84, entre las carreras 75 a la 75C en Las Tres Ave Marías.

Por otra parte, en la carrera 27 con la calle 9, en el barrio Rebolo se cambiará una cruceta, entre las 8:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

