Por decreto del Gobierno, en Risaralda, cerca de 258 mil usuarios serían trasladados de EPS

Consejo de Estado suspende decreto que creaba un nuevo Modelo de Salud en Colombia / SimpleImages

Risaralda

La crisis del sistema de salud en Risaralda llegó a la Asamblea Departamental con cifras que preocupan y un decreto del Gobierno Nacional que podría empeorar las cosas. Varias EPS podrían tener que salirse del departamento, y quienes están afiliados a ellas quedarían en el limbo, reasignados a otras entidades que, en varios municipios, serían la única opción disponible.

La nueva medida del Gobierno Nacional obliga a las EPS que no cumplan ciertos requisitos a retirarse de los territorios donde operan. En la práctica, para Risaralda eso significaría que el departamento podría quedarse con apenas cuatro o cinco EPS funcionando, y que en algunos municipios habría una sola aseguradora para toda la población.

El secretario de Salud de Risaralda, Edgar Hernando Navarro Zuluaga, señaló que son varias las EPS que saldrían del departamento por no cumplir con los criterios del decreto, como no contar con un 10 % de los afiliados frente a la totalidad de la población en el departamento.

Agregó que aproximadamente 258 mil afiliados, en la región, estarían siendo trasladados de sus actuales EPS.

“Cuando miramos el análisis departamental, nosotros somos un departamento que tiene la condición B del decreto, es decir, tenemos una población entre 390.001 habitantes y 2 millones de habitantes. Define que sólo pueden quedar las EPS que tengan por lo menos un 10% de los afiliados en el departamento. Cuando miramos eso, solo hay cuatro EPS que cumplen, Salud Total, Nueva Eps, Asmet Salud y Sura, los cuales todos tienen más de 100.000 afiliados en el departamento de Risaralda, saldrían EPS grandes como la SOS y Sánitas.”

La sesión en la Asamblea también dejó al descubierto una deuda que ahoga a los hospitales públicos del departamento, las EPS les deben más de 355 mil millones de pesos por servicios ya prestados, una cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria risaraldense.