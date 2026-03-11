¿Cuántas fechas de suspensión le dieron a Jermein Peña? Dimayor publicó sanción por codazo a Rengifo

El Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano le dio dos fechas de sanción a Jermein Peña, defensor del Junior de Barranquilla, por la fuerte entrada que tuvo contra Juan Manuel Rengifo, mediocampista de Atlético Nacional.

La Dimayor publicó la resolución 023 de 2026, en la que señala que las dos fechas de suspensión se deben a una “conducta violenta contra el adversario”. Además, el zaguero del conjunto ‘tiburón’ deberá pagar 758.725 pesos.

De esta manera, Peña se perderá las jornadas 11 y 12 de la Liga BetPlay, en las que Junior se enfrentará a Fortaleza e Independiente Medellín.

Tarjeta roja de Jermein Peña ante Atlético Nacional

Corría el primer tiempo del partido y Peña, en disputa del balón, golpeó con su codo la cabeza de Juan Manuel Rengifo, una acción que al inicio fue sancionada con falta y tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro central para que revisara la acción. Finalmente, el juez decidió retirar la amonestación y sacar la tarjeta roja directa.

Cabe recordar que no es la primera acción de polémica por la que Jermein Peña recibe una tarjeta roja directa o es expulsado.

Goleada de Nacional al Junior

Tras la expulsión de Peña, el conjunto ‘verdolaga’ goleó 4-0 al Junior, marcando una dolorosa derrota para los dirigidos por Alfredo Arias. Los goles fueron anotados por Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno.

En rueda de prensa tras el partido, Yimmi Chará aseguró que acompañarán y orientarán a Peña, pero destacó que la decisión para cambiar dichos comportamientos solo depende de él.

