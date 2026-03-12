¿Seguirá lloviendo en Santander? Esto dicen los pronósticos y los riesgos que se mantienen

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los últimos días ha llovido con fuerza en varias zonas de Santander y la pregunta ronda si el clima seguirá igual.

Según los reportes del Ideam y de gestión del riesgo, las lluvias podrían continuar en los próximos días, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Una de las señales es la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días. Cuando llueve de forma constante, los suelos empiezan a acumular humedad y el riesgo de emergencias aumenta.

Eso es justamente lo que está pasando en varias zonas del departamento. Lo que eleva la probabilidad de deslizamientos en áreas de ladera.

Actualmente más de 30 municipios de Santander tienen algún nivel de alerta por este riesgo.

Entre los municipios que están en alerta roja por deslizamientos se encuentran:

Albania

El Carmen de Chucurí

El Playón

Encino

Zapatoca

Otros municipios permanecen en alerta naranja, lo que significa que también existe posibilidad de movimientos de tierra si continúan las lluvias.

Eduard Sánchez, Director de la Unidad de Gestión de Riesgo en Santander, explicó que las autoridades mantienen monitoreo permanente de las condiciones del clima y del comportamiento del suelo en diferentes zonas del departamento.

Por ahora, la recomendación es sencilla: estar atentos al pronóstico del clima, evitar transitar por zonas de riesgo cuando esté lloviendo y seguir la información a través de los canales oficiales.

Y mientras tanto, en Santander lo mejor es no confiarse del cielo despejado en la mañana, porque las lluvias podrían aparecer en la tarde o en la noche.