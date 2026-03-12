Hay dos carreras atléticas este domingo en Bucaramanga. ¿Habrá cierres viales?

Bucaramanga

Este domingo, habrá dos carreras atléticas en Bucaramanga, una de las cuales va a requerir algunos cierres viales de acuerdo con la Dirección de Tránsito.

Desde hace varios meses, ya estaban programadas paras este domingo 15 de marzo, la carrera atlética de la Universidad Industrial de Santander, UIS y la de una reconocida cadena de gimnasios.

En el caso de la competencia de la UIS, los organizadores informaron que este año se hará en el campus central sin necesidad de ocupar espacios públicos de la ciudad.

La otra carrera

El domingo habrá cierres viales por cuenta de la carrera atlética de Bodytech. Las autoridades informaron que habrá restricciones entre las 5 y las 8 de la mañana.

La competencia se efectuará por las vías alrededor del centro comercial Cacique, la Transversal Oriental y Occidental, la calle 93 y la Circunvalar 35.

También habrá necesidad de efectuar cierres en el viaducto La Flora, la carrera 33, la calle 56, desde la carrera 33 hasta la carrera 27 en ambos sentidos y la carrera 27, desde la calle 56 a la calle 10, en ambos sentidos.

Alternativas

El tráfico que viene de Floridablanca por la Transversal Oriental debe tomar la calle 94 al oriente para buscar la calle 70 (Jardines La Colina), empalmar con la vía antigua y seguir por Terrazas.

Quienes se dirijan al occidente pueden tomar por Neomundo hacia Torres de Monterrey y empalmar con el barrio Diamante.

Para los vehículos que transiten por la carrera 33 en sentido norte–sur estará habilitado el giro a la izquierda en la calle 56, de manera que puedan empalmar con Terrazas.

Quienes vienen por la autopista de sur a norte deben ingresar por la carrera 21 o la Diagonal 15.

La avenida Quebradaseca permanecerá habilitada en ambos sentidos y la calle 56 estará habilitada desde la carrera 27 hacia el occidente.

Los cierres y desvíos contarán con el acompañamiento permanente de agentes de tránsito y el equipo logístico del evento.

La DTB invita a la ciudadanía a programar sus desplazamientos con anticipación y agradece la comprensión y el apoyo durante el desarrollo de esta actividad.