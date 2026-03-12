Hable con elPrograma

12 mar 2026 Actualizado 12:00

El plantón y la movilización de maestros en Bucaramanga, hoy jueves. ¿Por dónde irá?

Los docentes afiliados al Sindicato de Educadores de Santander, SES efectúan un paro de 72 horas.

Sindicato de Educadores de Santander, SES

Bucaramanga

En el tercer día del paro de maestros de Santander habrá un plantó y una movilización en el sur del área metropolitana de Bucaramanga.

El Sindicato de Educadores de Santander, SES anunció que las actividades del tercer día de las protestas se inician a las 8 de la mañana.

A esa hora, los manifestantes se van a reunir en un plantón en el puente de Provenza en la autopista en sentido norte sur.

Luego, los profesores iniciarán una marcha hacia la sede de la clínica Foscal Internacional.

Los maestros avanzarán por la paralela al Bosque pasando por Metro y el sector de la Foscal.

Los docentes también anunciaron una “quejatón” para lo cual sugieren llevar soportes físicos para anexar al formulario de PQR durante la jornada.

La manifestación terminará con una concentración frente a Foscal Internacional.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

