En alerta roja en cinco ríos de Santander por aumento en sus niveles tras las lluvias

Cinco ríos de Santander se encuentran en alerta roja debido al aumento en sus niveles tras las lluvias registradas en el departamento.

Según la Unidad de Gestión del Riesgo, los ríos Carare, Opón, Suárez, Fonce y Lebrija registran aumento en su nivel, por lo que se mantiene monitoreo ante posibles crecientes.

Las lluvias también se han registrado en municipios como Puerto Parra, Barrancabermeja y el Bajo Simacota.

El pronóstico del Ideam indica que durante la mañana se mantendrán cielos cubiertos y existe probabilidad de lluvias en la tarde y la noche, especialmente hacia las provincias Guanentina y Vélez.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a las comunidades cercanas a los ríos estar atentas a cualquier aumento en los niveles del agua y reportar oportunamente cualquier emergencia a los organismos de socorro.