Avanza escrutinio en Santander; más del 50 % de municipios ya fueron revisados

En Santander continúa el escrutinio departamental de las elecciones y, según el reporte de las autoridades, más de la mitad de los municipios del departamento ya fueron revisados.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que el proceso se inició con el acompañamiento de las autoridades electorales y los organismos de control.

“Se inició el escrutinio departamental con plenas garantías, con el acompañamiento del registrador delegado del Registrador Nacional, la Procuraduría y los delegados del Consejo Nacional Electoral”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la Gobernación, 45 escrutinios municipales ya han sido cerrados, lo que representa más del 50 % del proceso en el departamento.

Hernández Durán aseguró que el proceso se adelanta con normalidad y que no se han registrado incidentes durante el traslado de las urnas ni situaciones que afecten el desarrollo del escrutinio.

“Se está adelantando con toda la institucionalidad, brindando garantías en materia logística, de seguridad y de transparencia, y hasta el momento no se ha presentado ningún contratiempo”, agregó.

Las autoridades estiman que el escrutinio podría extenderse hasta por unos 15 días.

En materia de seguridad, el secretario del Interior también informó que en el Magdalena Medio santandereano se realizaron operaciones contra el Clan del Golfo, en una acción conjunta entre el Ejército y la Policía.

Según el funcionario, un integrante de esta organización fue abatido y dos más fueron capturados durante los operativos contra la estructura Edgar Madrid Benjumea.

Las autoridades mantienen operativos en municipios como Sabana de Torres, Puerto Wilches, Barrancabermeja y zonas rurales de Rionegro, con el objetivo de evitar la presencia de grupos armados organizados en esta región del departamento.