"Una lucha contra el olvido": la historia de Nancy Mestre relatada en un libro

En la mañana de este jueves, 12 de marzo se hará el lanzamiento oficial del libro: “Una lucha contra el olvido”, la historia contada en primera persona sobre la búsqueda de la justicia por el feminicidio de Nancy Mestre.

Su padre, Martín Mestre, reconstruye en este libro con la ayuda del periodista Juan Guillermo Mercado, la historia de lucha para que el feminicidio de la joven Nancy no quedará impune.

“Este es un libro, claro, que trata de un crimen, sí, pero también de un padre. Y de cómo un padre vence cualquier barrera por hacer justicia, por amor y por dignidad a su hija”, dijo Mercado a Caracol Radio.

Datos relevantes en el libro

El periodista Juan Guillermo Mercado indicó que en el libro se dan algunos detalles ocultos de cómo Martín Mestre utilizó algunos recursos propios de investigadores para ubicar a Jaime Saade, asesino de Nancy Mestre.

“Martín tenía un croquis donde le dibujaron un testigo, la camioneta donde estaba, la camioneta de Saade, donde llevaron a Nancy Mariana a la Clínica del Caribe esa madrugada. Pudo hacer escuchas, puso grabadoras en cajas, infiltró a una empleada de servicio en la casa familiar”, dijo.

Lanzamiento del libro

En el cubo de Cristal de la Plaza de la Paz a las 9:00 de la mañana de este jueves, 12 de marzo se hará el lanzamiento del libro.

El evento contará con la presencia de la familia de Nancy Mestre.