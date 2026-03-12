Masacre en Ataco estaría relacionada con la “fiebre del oro” en el sur del Tolima

Tolima

En las últimas horas trascendió la identidad de dos de las tres personas asesinadas en medio de una masacre registrada en el municipio de Ataco, sur del Tolima, ocurrida el pasado 8 de marzo. Las víctimas fueron identificadas como Jehinson Stiv Barbosa Tumbia y Laura Sofía Patiño Vargas, procedentes de Pereira, Risaralda.

Ambos fueron asesinados junto a un segundo hombre que aún está pendiente por identificar, cuando se desplazaban en la vía que conduce del casco urbano de Ataco al corregimiento Santiago Pérez, a bordo de un automóvil. Al parecer, las víctimas habían llegado hasta el sur del Tolima para concretar un negocio relacionado con la compra de oro.

“Ese tema no está relacionado con nada electoral; posiblemente ni siquiera son electores en esa zona. Se debería a temas de comercialización de oro. Es uno de los daños colaterales que podría estar causando en nuestro territorio la llegada de personas de otras regiones que, si bien son colombianos, vienen atraídos por el boom de la fiebre del oro”, manifestó el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra.

El funcionario indicó que el triple homicidio podría estar relacionado con una confrontación interna o con un asalto. “Las primeras hipótesis conducen precisamente a un evento delincuencial por tema de adquisición de oro”, puntualizó.

Al parecer, las víctimas habían llegado hasta Ataco para comprar oro y, en su viaje de regreso, fueron interceptadas, posiblemente robadas y luego asesinadas, versión que es materia de investigación por parte de las autoridades.

“Las víctimas se encontraban en un vehículo Peugeot que, según hemos investigado, era utilizado para Uber. Fue rentado por una persona en un municipio de Antioquia; esta persona se movilizaba con otras dos que, al parecer, venían a comercializar oro. En esa actividad no sabemos la razón por la cual resultan muertas. Estamos investigando si se trata de una compra de oro en la que no se pagó una extorsión”, explicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Desde el año anterior, Ataco, al igual que otros municipios del sur del Tolima, se ha convertido en un foco de minería ilegal, donde llegan miles de foráneos para extraer y comercializar el mineral, lo que ha generado una grave problemática ambiental, social e incluso sanitaria.