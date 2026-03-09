Masacre en el sur del Tolima: hombres armados asesinaron a tres personas en Ataco

Tolima

La tarde de este domingo 8 de marzo, cuando finalizaba la jornada electoral, se registró una masacre en el municipio de Ataco, sur del Tolima, donde asesinaron a dos hombres y una mujer al interior de un vehículo.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, reveló que el ataque armado se registró en la vereda Pueblo Nuevo, en la vía terciaria que conduce del casco urbano del municipio hacia el corregimiento Santiago Pérez.

“Ya se están haciendo las coordinaciones para que la fuerza pública pueda asegurar el perímetro y se pueda llegar hasta allá para poder hacer el respectivo levantamiento. En videos se ve a dos personas ‘sicariadas’ dentro de un vehículo; se ven muertas con impactos de arma de fuego, y una persona por fuera del vehículo también con impactos de bala”, detalló el mandatario local.

Muñoz aclaró que el triple homicidio todavía es materia de investigación y se desconocen los móviles del hecho, en el que asesinaron a quienes al parecer serían foráneos. Sin embargo, el alcalde descartó que el episodio guarde relación con la jornada electoral.

“Hasta el momento de los tres homicidios iba muy bien la jornada electoral, no teníamos reporte de nada, teníamos comunicación con Policía y Ejército y todo transcurría muy normal. Lamentamos este hecho ya en la tarde en la zona de Pueblo Nuevo. No podría decir que no tiene que ver con las elecciones; es materia de investigación y le corresponde a las autoridades determinar qué pasó, pero aparentemente no”, relató el alcalde.

En el municipio de Ataco y los alrededores se ha reportado la presencia de las disidencias de las Farc, en especial la facción de alias Iván Mordisco, que ejercen control sobre la desbordada minería ilegal que se desarrolla en la zona. No obstante, el alcalde descartó la presencia de grupos armados en dicha zona, ubicada a unos 30 minutos del casco urbano.

Resta todavía por establecer de manera oficial la identidad de las tres personas asesinadas en el municipio de Ataco. Se trata de la segunda masacre registrada en el Tolima en lo corrido del año.