Operativos contra la minería ilegal dejan 32 unidades intervenidas y 9 capturados en Chocó

Chocó

Un total de 32 unidades de producción minera ilegal fueron intervenidas en el corregimiento de Tutunendo, zona rural de Quibdó, en el departamento del Chocó, en el marco de una operación conjunta contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La acción fue liderada por el Batallón de Infantería No. 12 de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, con apoyo de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, el Batallón de Seguridad Civil No. 4 y el Batallón de Comunicaciones No. 1. También participaron el Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16 de la Armada Nacional de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia.

Durante el operativo fueron capturadas nueve personas señaladas de participar en actividades relacionadas con la minería ilegal, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Más detalles del operativo

En el lugar, las tropas realizaron la destrucción controlada de la maquinaria empleada en esta actividad ilícita. Entre los equipos inutilizados se encontraban dos motores tipo Cummins, seis excavadoras, cinco dragas tipo buzo, nueve motores industriales y 10 motobombas. Además, fueron inutilizados 12.000 galones de combustible ACPM utilizados para el funcionamiento de los equipos.

Según el balance oficial, la afectación a las economías ilegales asciende a aproximadamente 3.200 millones de pesos en maquinaria. Asimismo, se impactó una producción mensual estimada en 31.400 gramos de oro, cuyo valor comercial alcanzaría los 16.000 millones de pesos.

“Gracias a esta intervención se evitan afectaciones al medio ambiente, se mejora en los temas de diversidad de medio ambiente, deforestación y generación de clima para el departamento del Chocó”, indicó el Brigadier General William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército.

Con esta intervención, ya son 236 las unidades de producción minera afectadas en el Chocó en lo corrido del año, en desarrollo de operaciones orientadas a frenar la explotación ilícita de yacimientos y mitigar los daños ambientales asociados a esta práctica, como la contaminación con mercurio y la sedimentación de fuentes hídricas.