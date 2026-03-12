Capturaron a los presuntos responsables de la masacre de una familia en Lérida, Tolima

Tolima

En las últimas horas, el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, reveló que capturaron a cuatro personas que estarían relacionadas con la masacre de tres integrantes de una misma familia, ocurrida el pasado 23 de enero en el municipio de Lérida.

El oficial contó que en el municipio de Lérida fueron detenidos dos hombres y una joven, mientras que un cuarto implicado fue capturado en el municipio de Puerto Rico, Meta. Los capturados fueron identificados inicialmente con los alias de ‘Yeison’, ‘Maryi’, ‘Sebastián’ y ‘Víctor’, quienes hacían parte del cartel de los delincuentes más buscados en el Tolima.

“Las informaciones que tenemos, de acuerdo con la investigación, es que se presenta por disputas de dinero producto de las ventas de microtráfico, queriendo tomar el poder o el control total de estas rentas criminales”, señaló el coronel.

El 23 de enero del presente año, al interior de su vivienda en el barrio Resurgir de Lérida, fueron asesinados con arma de fuego Martha Zúñiga, su esposo Jhon Jairo Acosta y el hijo de la pareja, identificado como Adrián Felipe Acosta, de 19 años.

“De las personas asesinadas tenemos información de que aparentemente sí podrían estar relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes en el municipio; eso hace parte de la investigación. Presuntamente podrían estar vinculadas a negocios criminales o ventas de microtráfico”, detalló el oficial.

Los capturados

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en el barrio El Sabroso de Lérida, donde fue capturado por orden judicial un ciudadano conocido como “Yeison” o “La Mula”, de 34 años de edad, requerido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

En vía pública del barrio Minuto de Dios de Lérida, se logró la captura mediante orden judicial de un ciudadano conocido como “Víctor”, de 22 años de edad, quien era requerido por el mismo despacho judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación y porte de armas de fuego y municiones agravado.

En el desarrollo del operativo, cuando presuntamente intentaba evadir a las autoridades en un bus de servicio público con destino a Bogotá y posteriormente hacia el municipio de Puerto Rico, fue capturada en el corregimiento de Cambao, Cundinamarca, una mujer conocida como “Maryi”, de 20 años de edad. Contaba con orden de captura vgente por los delitos de homicidio agravado y fabricación y porte de armas de fuego y municiones agravado.

Asimismo, en coordinación con unidades de la SIJIN del departamento de Policía Meta, en vía pública del barrio Centro del municipio de Puerto Rico, fue capturado un ciudadano conocido como “Sebas” o “El Negro”, de 20 años, quien era requerido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Lérida por los mismos delitos.

Las autoridades locales

Por su parte, el alcalde de Lérida, Luis Carlos Amézquita, destacó la labor de las autoridades, que permitió en menos de dos meses esclarecer el crimen que causó consternación en su municipio a comienzos del presente año.

“Sé que la comunidad de Lérida va a estar muy agradecida, porque era un hecho que había consternado a la comunidad por tratarse de una familia. En nuestro municipio y en otros del norte del Tolima se ha vivido una guerra interna por el control del microtráfico entre bandas de los mismos municipios, y esto ocasiona esta serie de sucesos. El tema es el control de las rentas del microtráfico”, señaló el mandatario local.

Finalmente, las autoridades consideran que en los recientes operativos ya fueron capturados los cuatro posibles responsables del crimen, quienes deberán responder ahora ante jueces de la República.