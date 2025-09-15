Masacre en Cauca: tres hombres fueron asesinados en un establecimiento nocturno

Popayán, Cauca

Indepaz reportó una nueva masacre de tres personas en la capital caucana. Las víctimas se encontraban en una discoteca cuando fueron atacadas.

Los hechos se registraron al interior del establecimiento nocturno ubicado en el barrio La Paz, al norte de Popayán, donde un hombre, al parecer en medio de un acto de intolerancia, atacó a las víctimas con arma de fuego.

Otras tres personas resultaron heridas en medio del ataque.

Leonardo González, coordinador de Indepaz mencionó que “las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guacas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza”.

Agregó que “la Defensoría del Pueblo ha emitido alerta temprana que advierte sobre el riesgo para comunidades rurales de Popayán por la expansión del Bloque Occidental a través del Frente Jaime Martínez, el cual busca controlar corredores estratégicos, ejerce presión sobre la población y genera amenazas, homicidios y posibles desplazamientos forzados”.

La Policía Metropolitana de Popayán confirmó que dos de las víctimas presentaban anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas de fuego.

Esta es la masacre número 58 ocurrida en el 2025 en todo el país y la número 6 en el departamento del Cauca.