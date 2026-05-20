Plantón por la desaparición de una menor terminó en disturbios en Ibagué

Ibagué

Se presentaron disturbios frente a la Gobernación del Tolima en Ibagué entre manifestantes y uniformados de la Policía Nacional luego de un plantón que se realizó por la desaparición de una menor de 17 años en el sur de la capital del Tolima.

Lo que empezó como un llamado de atención a las autoridades para que investigue este caso, terminó en una confrontación debido a que las autoridades aseguran que la joven se fue de la casa por sus propios medios y la familia dice lo contrario.

Precisamente, en un comunicado a la opinión pública la Policía Metropolitana se refirió al caso de la desaparición de la menor en el sector del conjunto residencial Multifamiliares el Tejar.

“Es importante señalar que, conforme a las verificaciones y elementos recopilados hasta el momento, el caso ha sido categorizado preliminarmente como una posible evasión del hogar, relacionado presuntamente con situaciones de convivencia familiar. Asimismo, no se ha evidenciado información que permita establecer la ocurrencia de un secuestro o algún hecho relacionado con reclutamiento forzado”, afirmó la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por su parte, la familia insiste que la desaparición habría sido un hecho de carácter violento “Ella se comunicó con mi mamá y le decía que ayuda, que ayuda, pero se cortaba la llamada, ella se intentó comunicar conmigo llorando, me decía hermanita, ayúdeme, ayúdeme por favor me decía, yo le decía que dónde estaba, me decía que la tenían unos tipos que estaban armados, venezolanos, al final escuché un grito de la niña y le quitaron el celular”, dijo Luna Lizcano, hermana de la menor.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Ibagué, reiteró que, una vez conocida la situación, se activaron los protocolos establecidos para casos de desaparición de menores de edad, implementando la denominada “Ruta Rosa”, con el fin de adelantar las labores de búsqueda, ubicación y protección integral de la adolescente, en articulación con las entidades competentes.

“Se dispuso un grupo especial conformado por unidades de Policía Judicial, Infancia y Adolescencia, Inteligencia Policial y Gaula, quienes trabajan de manera articulada en el desarrollo de acciones investigativas, de búsqueda y verificación orientadas a lograr la pronta ubicación de la adolescente y esclarecer las circunstancias”, puntualizaron las autoridades.