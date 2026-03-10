¡Pilas! Suplemento para niños es comercializado en Colombia sin registro Invima: ¿cuál es?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de Hansure Kids, un producto que se promociona como suplemento nutricional para menores de edad, pero que no está aprobado por la autoridad sanitaria colombiana.

De acuerdo con la entidad, el producto no aparece en los registros oficiales de medicamentos o suplementos autorizados. Esto significa que no ha pasado por los procesos de evaluación que exige el Invima para verificar su calidad, seguridad y composición antes de ser vendido al público.

Uno de los puntos que generó la alerta es el número de registro M-810329-6, que aparece en la publicidad del suplemento y que se presenta como respaldo sanitario. Sin embargo, el Invima aclaró que ese código no corresponde a ningún registro oficial aprobado, por lo que su uso puede inducir a error a los consumidores.

Ampliar Cerrar

Además, en la promoción del producto se menciona al Laboratorio Pronarcol como responsable de su fabricación. Tras revisar sus bases de datos, el Invima señaló que este establecimiento no figura dentro de los laboratorios registrados, lo que aumenta las dudas sobre el origen y las condiciones de producción del suplemento.

Por estas irregularidades, la autoridad sanitaria clasificó a Hansure Kids como un producto fraudulento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 677 de 1995, que regula los medicamentos y productos biológicos en Colombia.

Riesgos para la salud

El Invima advirtió que consumir productos que no cuentan con registro sanitario puede representar riesgos para la salud, especialmente cuando están dirigidos a niños. Esto se debe a que no se conoce con certeza qué ingredientes contienen, en qué cantidades están presentes ni bajo qué condiciones fueron elaborados.

Entre los posibles efectos adversos asociados a este tipo de productos se encuentran problemas gastrointestinales, obstrucción intestinal, episodios de hipoglucemia o reacciones por interacción con otros medicamentos o alimentos.

Ante esta situación, el Invima recomendó no comprar ni consumir Hansure Kids y suspender su uso en caso de que ya esté siendo utilizado. La entidad también pidió a los ciudadanos reportar cualquier evento adverso o información sobre su venta a los canales oficiales de farmacovigilancia.

¿Cómo usted puede verificar si un producto es legal?

La autoridad sanitaria recordó que todos los medicamentos y suplementos que se venden legalmente en Colombia deben contar con registro sanitario del Invima, el cual es el número que certifica que el producto fue evaluado y cumple con los requisitos de seguridad, calidad y fabricación.

Los ciudadanos pueden verificar esta información a través del portal oficial del Invima, donde es posible consultar si un medicamento o suplemento realmente tiene autorización para comercializarse en el país.